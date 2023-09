Jeffrey Epstein, suicide ou assassinat ?

Refaisant l’enquête, Xavier Raufer montre ici, de manière scientifique et spectaculaire, que l’ogre aux centaines de victimes adolescentes a été en fait le serviteur exemplaire des nouvelles élites transatlantiques, de leur mainmise financière et de leur hégémonie culturelle.

Comment un tel criminel pédophile et trafiquant sexuel a-t-il pu prospérer pendant vingt ans ? Bâtir un réseau international d’influence de New York à Paris, des Caraïbes à Tanger ? Compter parmi les figures du parti démocrate ? Financer les think-tanks, les universités, les laboratoires du futur ? Fréquenter les têtes couronnées, les dirigeants politiques, les milliardaires, dont le prince Andrew, Bill Clinton, Bill Gates ?

Fasciner des savants et des artistes comme Stephen Hawking ou Woody Allen ? Ferrer les maîtres de Buckingham Palace et de la Maison Blanche, les géants de Hollywood et de Wall Street, les titans de la Silicon Valley ?

C’est le système de la prédation universelle, de l’immoralisme dominateur et de l’utopie destructrice fondé sur l’idéologie de la tech que Xavier Raufer décrypte à travers l’ascension et la chute du premier violeur, proxénète et maître-chanteur planétaire. Une investigation inédite, informée, intégrale qui se lit comme un thriller tout en dévoilant la face cachée d’aujourd’hui.

Les éditions du Cerf nous en proposent les premières pages en avant-première :

Criminologue, directeur d’études au pôle sécurité-défense du CNAM, Xavier Raufer est professeur associé à l’Institut de recherche sur le terrorisme, à l’université Fudan de Shanghai et à l’Université George Mason (Washington DC). Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont À qui profite le djihad ? aux Éditions du Cerf.