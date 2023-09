Jeffrey Epstein. L'emprise sur les géants du net et leur propagande

10 août 2019, 6 heures 30. Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule. Suicide ? Assassinat ? Pour saisir toutes les implications de l'affaire, il faut remonter aux sources. Criminologue reconnu, Xavier Raufer mène l'enquête sur la vie et la mort du criminel sexuel et sur l'emprise qu'il exerçait sur les élites américaines. Une mort isolée ? Une dérive individuelle ? Derrière Epstein, il y a tout un système, répond Xavier Raufer. Il était l'une des têtes de l'infosphère, pilotée par la Silicon Valley. Ce " cercle des représentations régnantes " ne tire plus comme jadis son pouvoir de sa mainmise sur l'économie ou la finance, mais du contrôle de l'information mondiale au sens large. Aujourd'hui, l'élite du capitalisme financier (banques, capital-risque, hedge-funds, etc.) forme une classe dominante prédatrice dont les extravagantes rétributions et fortunes sont au-delà de l'indécence. Et l'emprise de Jeffrey Epstein sur les titans du net était immense. Un Jeffrey Epstein dont on découvre post-mortem que nul ne savait rien sur lui... C'est là qu'il faut reprendre une enquête qui s'achève par la chronologie, heure par heure, minute par minute, des événements ayant entraîné la mort de celui qui fut l'ami de Bill Gates, Elon Musk, du prince Andrew ou de Bill Clinton.