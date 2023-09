Une biographie de référence pour le centenaire de Raymond Radiguet

Capable d'exprimer à la fois légèreté et profondeur, Radiguet savait jongler entre ces deux aspects de sa personnalité, que ce soit dans son travail ou ses divertissements. Fréquentant aussi bien les cercles littéraires et mondains que les ateliers d'artistes et les bars nocturnes, il menait une vie paisible centrée autour de l'écriture lors de ses séjours à la campagne.

Bien que sa vie amoureuse ait été marquée par l'inconstance, il était remarquablement fidèle à sa famille, à ses amis et à ses lieux de prédilection comme les bords de la Marne.

En explorant le parcours de cet écrivain disparu à l'âge de vingt ans, Chloé Radiguet et Julien Cendres offrent un éclairage sur l'unicité de sa vie et de son œuvre, qui continuent de fasciner, même un siècle après sa mort.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages en avant-première :

Chloé Radiguet, longtemps chroniqueuse littéraire, est la nièce de Raymond Radiguet. Elle lui a déjà dédié Raymond Radiguet – Jean Cocteau, Fragments - Traits, Portrait (Deo Éditions, 2015). Elle est aussi l’auteur de Brassens... à la lettre (Denoël, 2006) et de Boby Lapointe, C’est bon pour c’que t’as (Le Cherche-Midi, 2013) ainsi que de nouvelles publiées dans des revues littéraires et dans des anthologies.

Julien Cendres est notamment l’auteur de Femme selon Chantal Thomass (Flammarion, 2001), À la splendeur abandonné suivi de La Censure, conversation avec Marguerite Duras (Joëlle Losfeld, 2002), Affinités licencieuses, textes choisis (Mille et une Nuits, 2003), Dimanche à Cuba (Hermé, 2006), Le Pays de Perche (Concept Image, 2012), et de nombreux textes parus dans divers magazines et revues littéraires.