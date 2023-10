Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles

La biographie de référence. Bien loin de la légende forgée après sa mort, Raymond Radiguet (1903 - 1923) n'est pas seulement l'auteur de l'un des plus célèbres romans du XXe siècle, Le Diable au corps, d'un second roman de moins sulfureuse réputation, Le Bal du comte d'Orgel, et d'un recueil poétique, Les Joues en feu. Auteur prolixe - poésie, théâtre, essais, contes et romans -, il aborda tous les genres littéraires avec la même insolence et le même talent. Doué pour l'exercice de la légèreté comme pour celui de la profondeur, Raymond Radiguet a toujours su concilier, dans le divertissement comme dans le travail, ces deux pôles de sa personnalité. Aimant à fréquenter les salons littéraires ou mondains autant que les ateliers d'artistes et les bars de nuit, il mène au cours de ses villégiatures une vie calme et organisée autour de l'écriture. Aussi inconstante soit sa vie amoureuse, il est d'une constance remarquable dans son attachement à sa famille, à ses amis, et à ses bords de Marne... En retraçant l'itinéraire de cet écrivain mort à vingt ans, Chloé Radiguet et Julien Cendres nous permettent de découvrir la singularité d'un itinéraire et d'une oeuvre qui, cent ans après sa mort, exercent toujours la même fascination...