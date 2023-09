De Giotto à Frida Kahlo, Hubert Haddad raconte 120 artistes

Leur héritage persiste, nous poussant constamment à la réflexion. Hubert Haddad, de Artemisia à Zurbarán, nous offre une cartographie artistique qui défie joyeusement les catégories établies.

Avec une exploration passionnée des changements et transformations au sein des formes et des palettes, Hubert Haddad offre une perspective riche et imaginative sur la vie et les réalisations de plus de 120 artistes, célèbres ou sous-estimés.

Plus qu'une simple histoire de l'art, L’art et son miroir est une célébration de la variété artistique foisonnante.

Les éditions Zulma nous en proposent les premières pages en avant-première :

Grand Prix SGDL de littérature pour l’ensemble de son œuvre, Hubert Haddad est également peintre et critique d’art. Il a notamment publié un Magritte et une histoire de l’art à travers le thème du jardin, Le Jardin des peintres (Hazan). Avec L’art et son miroir, il nous invite dans son musée intérieur – dans les mille directions de l’imaginaire qui seul peut nous ouvrir à l’infinité sensible du monde.