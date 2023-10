Chaque peintre, chaque sculpteur ou plasticien, a sa modernité. Francis Bacon, Caravage, Courbet, Giotto, Goya, Frida Kahlo, Wifredo Lam, Matisse, Michel-Ange, Edvard Munch, Pollock, Titien, Véronèse... ont tous été acteurs des mouvements de conscience de leur époque. Aujourd'hui encore, ils ne cessent de nous interroger. D'Artemisia à Zurbarán, Hubert Haddad retrace et imagine des constellations qui échappent avec une inventive jubilation à toutes les classifications. A travers la quête des mutations et des métamorphoses dans l'espace vivant des formes et des couleurs, Hubert Haddad nous propose un regard créatif et fécond sur la vie et l'oeuvre de plus de 120 maîtres incontournables ou méconnus. Bien au-delà d'une classique histoire de l'art, L'art et son miroir est un inventaire de cette prodigieuse diversité.