Les secrets de la Croatie

Terre, mère noire nous plonge dans les ombres et les rêveries d'un passé d'enfance sur le seuil des conflits yougoslaves.

Avec une touche d'humour piquant et une perspicacité acerbe, l'écrivain illustre une communauté en déroute, où la brutalité est le reflet de douleurs intérieures, et où le désir d'appartenance est confronté à une solitude poignante.

Les éditions Argonautes nous en proposent les premières pages en avant-première :

Kristian Novak est un éminent linguiste et enseignant à l'Université de Rijeka. Avec la sortie de Terre, mère noire en 2013, il a ascensionné au rang des écrivains les plus prisés de sa nation. Ses œuvres ont été reprises sur les planches de théâtre et à l'écran, lui valant de nombreux honneurs et distinctions dans son pays natal.

Chloé Billon est une traductrice et interprète renommée, spécialisée dans les langues bosniaque, croate et serbe. Récompensée par le prix de traduction de l'Inalco en 2020, elle a traduit de grands noms tels que Dubravka Ugrešić, Slavenka Drakulić, Robert Perišić et Olja Savičević.