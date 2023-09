Ni les princes, ni les princesses

Ce n’était pas la vérité. Les contes de fée me faisaient peur. Je décelais, entre les lignes, deux archétypes qui me terrorisaient. J’entrevoyais la posture qu’on attendait de moi et la tragédie inhérente aux sociétés binaires.

Je ne savais pas encore que j’avais le droit de me jouer des images et de la langue, des récits et de la grammaire. Que les contes m’appartenaient à moi autant qu’aux autres.

Les contes de fée me font toujours peur. Venez.

Dans le bois. »

Mélie Boltz Nasr reconfigure les archétypes des contes de fées traditionnels dans ses récits. Chez elle, les princesses ne correspondent pas aux stéréotypes habituels : elles sont actives, n'attendent pas un prince pour les sauver et, si l'amour apparaît, il est souvent inattendu. Ses écrits adoptent une perspective non-binaire, poussant à une relecture et une réinvention des histoires traditionnellement acceptées.

Contes d'un autre boise st une version revisitée de certains textes du recueil Re-contes : une réponse. Ces histoires utilisent habilement l'écriture inclusive et expérimentent différentes formes pronominales non-genrées. Elle utilise également des symboles inclusifs, queer et non-binaires provenant de la typothèque créée par la collective franco-belge Bye Bye Binary.

Les éditions iX nous en proposent les premières pages en avant-première :

Mélie est une autrice franco-libanaise qui écrit en anglais et en français. Elle s'intéresse à la manière dont les histoires sont transmises et à l'héritage des silences familiaux. Elle possède un podcast intitulé Passé Recomposé où elle discute avec des personnes anonymes de leurs grands-parents, mettant en lumière les histoires familiales dans le contexte plus large de notre histoire collective.

En tant que formatrice, Mélie propose des ateliers d'écriture, enseigne la prise de parole en public et forme les gens à reconnaître et combattre les discriminations en milieu professionnel. Son premier ouvrage, Re-contes : une réponse, a vu le jour en 2020 grâce à un financement participatif.