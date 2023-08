Le Petit Prince, Pompon Ours... La rentrée jeunesse de France TV

L'offre jeunesse de France Télévisions, appelée Okoo, est à retrouver tous les jours sur France 4, France 5, France 3 et à la demande sur l’application. Elle regroupe ainsi 200 programmes, tous genres confondus, dont, à 75 %, des séries animées de production française.

Voici les nouveaux programmes de cette rentrée :

Le Petit Prince et ses amis

C'est en 2023 que la série Le Petit Prince et ses amis est née, à l'occasion des 80 ans de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Produite par Method Animation et La Succession Saint Exupéry-d’Agay, cette nouvelle adaptation du livre, réalisée par Fabien Brandily, sera proposée sous la forme d'une série de 52 épisodes de 11 minutes.

En animation 2D et 3D, elle s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, c’est-à-dire ceux qui vont « bientôt entrer à la “grande école” ou qui commencent l’apprentissage de la lecture. »

À bord de l’astérovaisseau, le Petit Prince emmène deux enfants de notre monde, Charlotte et Elijah, à la rencontre de l’univers et de ses habitants. À mesure que les enfants vont de plus en plus loin, Charlotte ou Elijah surmonte un problème du quotidien, en se confrontant à une situation en miroir, dans l’univers du Petit Prince. Pour l’aider dans sa mission, le Petit Prince a un équipage unique : le Renard, mécanicien et bricoleur de génie, et la Rose, une Intelligence artificielle qui dirige l’astérovaisseau… - Résumé de la série Le Petit Prince et ses amis

Les épisodes seront disponibles dès le 2 septembre, tous les week-ends, à 8h55.

Pompon ours

Diffusée pour la première fois en 2020, Pompon ours revient pour une nouvelle saison. Elle regroupera 52 épisodes de 7 minutes, à l'attention des enfants de 4 ans. Cette première série animée produite par Supamonks est une adaptation des livres jeunesse de Benjamin Chaud publiés chez Hélium : Une Chanson d’ours (2011), Une Chanson d’ours (2011), Poupoupidours (2014), Pompon ours dans les bois (2018) , et Pompon ours et Pompons blancs (2020).

Le héros qui fait de l'extra avec de l'ordinaire au coeur de la nature en forêt explorera encore un peu plus son environnement, et rencontrera de nouveaux venus. Toujours accompagné de la téméraire Rita, il pose sur le monde un regard franc et poétique, prend le temps de la contemplation et écoute sa petite truffe renifler les aventures pleines de joies, de miel, de tendresse et de champignons... - Résumé de Pompon ours

La diffusion débutera le 2 septembre, tous les week-ends à 9h20 et en semaine à 7h20. Un épisode spécial, L'Arbre Totem, de 22 minutes, sera programmé le dimanche 3 septembre à 9h20.

Bing

Bing est une adaptation de la série éponyme de l’américain Ted Dewan, publié chez Harper Collins : Bing : Get Dressed (2013), Bing : Bed Time (2014), Something For Daddy (2014), Bing : Make Music (2014), Bing : Yuk ! (2015), Bing : Paint Day (2015), Something for Mummy (2017). Ces livres ne sont pour le moment pas traduits en français. Bing revient pour une nouvelle saison sur les écrans, pour les 3-5 ans, coproduite par Brown Bag Films, Acamar Films et Tandem.

Un jeune lapin, passionné par la découverte de la vie, curieux, positif et sincère, découvre le monde qui l’entoure. À travers les petites aventures quotidiennes, Bing observe et apprend de nouvelles façons de gérer les situations avec l’aide de son doudou Flop et de ses amis… – Résumé de Bing

Les premiers épisodes seront diffusés à partir du 3 janvier 2023 à 07h05 (du lundi au dimanche). Cette saison inédite est d’ores et déjà disponible sur Okoo.