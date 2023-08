Joséphine Bacon : le passage du temps et le silence

BONNES FEUILLES - Se détachant des légendes innues, cette éminente figure poétique se place au cœur des saisons, se livrant à une réflexion profonde sur l'arbre, le passage du temps et le silence.

Seule à pleurer

Ma joie brisée

Demande une trêve

Ce soir je suis seule

À m’attendre

Les éditions Mémoire d'Encrier nous en proposent les premières pages en avant-première :

Joséphine Bacon, née en 1947, est une illustre poète innue originaire de Pessamit. En plus d'être une auteure reconnue au Québec, elle est réalisatrice et parolière. Elle a longtemps œuvré comme interprète auprès des aînés détenteurs des savoirs traditionnels et a cultivé l'art d'écouter profondément leurs paroles. Bien qu'elle s'affirme souvent non pas comme poète, mais plutôt comme une messagère du langage poétique des anciens qui ont marqué son parcours, sa contribution à la poésie est indéniable.

Son premier recueil, Bâtons à message/Tshissinuatshitakana (2009), est un hommage aux nomades passionnés de vastes horizons, et le poème Dessine-moi l'arbre lui a valu le Prix des lecteurs du Marché de la poésie de Montréal en 2010. Elle a collaboré sur d'autres œuvres et a été récompensée pour Uiesh - Quelque part (2018) avec le Prix des libraires 2019.

En plus d'écrire des paroles pour des spectacles comme celui de Chloé Sainte-Marie, elle a été invitée à des événements internationaux en Colombie, en France, en Russie, en Arménie, et en Haïti. Elle a été distinguée à de multiples reprises et contribue régulièrement à des revues et événements de poésie, tant au Québec qu'à l'étranger.

Joséphine est également une enseignante passionnée de l'innu-aimun depuis plus de quatre décennies. Elle anime de nombreux ateliers et conférences dans diverses institutions et communautés autochtones, et œuvre en parallèle sur la traduction de l'innu-aimun vers le français.

Dans le domaine du cinéma, elle a collaboré à la réalisation de documentaires et courts métrages, notamment avec le réalisateur Arthur Lamothe, et a elle-même dirigé des films tels que Tshishe Mishtikuashisht – Le petit grand européen (1997) et Ameshkuatan – Les sorties du castor (1978). De plus, elle a contribué à plusieurs séries télévisées axées sur la culture et la langue innue.

