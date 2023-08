Camille Viéville : les couleurs de l'art à travers les âges

BONNES FEUILLES - Par l'intermédiaire de courtes sections interconnectées via des références en bas de page, Camille Viéville propose une réflexion sur les grandes transitions de la couleur à travers des thèmes tels que les contrastes, la diversité chromatique des sculptures, les effets optiques, le jeu des ombres, le pointillisme et la perspective de genre.

Elle se penche sur la progression des techniques et des matériaux, allant de l'utilisation de pigments par des artistes comme Véronèse et Van Gogh à l'importance symbolique des couleurs chez Delaunay, en passant par l'approche chromatique de Warhol et l'intensité de Rothko.

Elle se tourne ensuite vers des œuvres emblématiques qui ont été des jalons dans les transitions colorimétriques, des galets ornés du Néolithique à La Femme en bleu lisant une lettre de Vermeer, du Soleil Levant de Monet aux œuvres innovantes de John Baldessari et aux projets imposants de Christo et Jeanne Claude.

Ces analyses sont structurées en plusieurs strates : contexte de l'œuvre, informations biographiques sur l'artiste et renvois à ses autres travaux significatifs.

Du coloriage des statuettes de l'Égypte antique aux éclats des néons de Dan Flavin, en passant par les monochromes d'Yves Klein, ce travail retrace le cœur même de la création artistique : la couleur.

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages en avant-première :

Camille Viéville est une spécialiste en art moderne et contemporain. En tant qu'historienne de l'art, elle a marqué nos collections par ses œuvres Les Femmes artistes sont dangereuses et Les Femmes artistes sont de plus en plus dangereuses, co-écrites avec Laure Adler en 2018 et 2022. Elle est également l'auteure de Portrait nu (Arkhê, 2017) et de Georgia O’Keeffe (Citadelles & Mazenod, 2021). Elle a par ailleurs contribué à de nombreuses revues et catalogues d'expositions avec ses textes.

