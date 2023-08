Le présentateur du Juste Prix, Philippe Risoli, se raconte

BONNES FEUILLES - Nos regards se croisent profondément, d'une manière inédite. Puis, d'un faible mouvement de main, il murmure : Part, je ne veux pas que tu assistes à ma fin.

Nous échangeons encore des regards pendant quelques instants depuis le couloir, moi, figé à côté d'Anne, ma compagne, jusqu'à ce que l'infirmière, avec détermination, nous prie de respecter son souhait. Le lendemain, c'est elle qui me contactera pour m'annoncer le voyage final de mon père. Ses dernières paroles, m'informera-t-elle, étaient pour moi : Dis à mon fils que je l'aime.

Me voilà orphelin, et les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse, entouré de ma famille, envahissent mon esprit…

L'illustre présentateur TV évoque, pour la première fois, cet évènement douloureux qui lui permet de retracer son parcours depuis ses jeunes années et ses premiers pas dans le monde professionnel.

Les éditions L'Archipel nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1953 à Saint-Ouen de parents d'origines française et italienne, Philippe Risoli s'est imposé comme une figure emblématique de la radio et de la télévision. Avec des émissions emblématiques telles que « Le Juste Prix », « Millionnaire », « Jéopardy ! », « Succès fous », « La Nouvelle Affiche », et « Starquizz », il a su captiver des millions de téléspectateurs et laisser une empreinte indélébile dans le paysage médiatique. Aujourd'hui, il se consacre principalement à l'écriture et au monde du théâtre.

