J.R.R. Tolkien : L'Histoire de la Terre du Milieu I

BONNES FEUILLES - Implantés dans les légendes anglaises et présentant une très forte association avec l’Angleterre, ces Contes sont placés dans le cadre narratif d’un vaste voyage vers l’Ouest qu’entreprend un marin du nom d’Eriol (ou Ælfwine) jusqu’à Tol Eressëa, l’Île Solitaire, où demeurent les Elfes ; d’eux, il apprend leur véritable histoire, les idées originales des Dieux et des Elfes, des Nains, des Balrogs et des Orques ; des Simarils et des Deux Arbres de Valinor ; de Nargothrond et de Gondolin ; de la géographie et de la cosmographie du monde inventé.

Le Livre des Contes Perdus sera publié en deux parties ; cette première partie renferme les Contes de Valinor, la deuxième inclura Beren et Lúthien, Túrin et le Dragon, ainsi que les seuls récits complets existants du Collier des Nains et de la Chute de Gondolin. Chaque conte est suivi d’un bref commentaire sous la forme d’un essai, groupé avec des textes de poèmes associés, et chaque tome contient des informations extensives sur les noms et le vocabulaire des toutes premières moutures des langues elfiques. » Adam Tolkien.

Les éditions Christian Bourgois nous en proposent les premières pages en avant-première :

J.R.R. Tolkien était un écrivain, poète et philologue britannique, né le 3 janvier 1892 et décédé le 2 septembre 1973. Il est surtout connu pour ses romans de fantasy Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, des œuvres qui ont révolutionné le genre de la fantasy.

En plus d'être auteur, il était professeur d'université spécialisé dans la langue et la littérature anglaise ancienne. Ses travaux académiques et littéraires sont influencés par sa passion pour les langues et la mythologie. Tolkien est souvent considéré comme le "père" de la fantasy moderne.

