France 5 conte la Provence de Marcel Pagnol et Jean Giono

L'émission, Les 100 lieux qu'il faut voir, dans cette dixième saison captivante, emmène les téléspectateurs dans de nouveaux voyages, imprégnés de récits tantôt petits, tantôt grands, en compagnie de locaux passionnés par leur terroir. Neufs documentaires inédits de 52 minutes, en forme de cartes postales vivantes.

L'univers de Marcel Pagnol et Jean Giono

La Basse Provence au Sud, incarnée par l'exubérant Marcel, et la Haute Provence au Nord, représentée par le réservé Jean. Au-delà de leurs différences, ils sont deux véritables ambassadeurs de cette région, ayant su magnifier son identité à travers leurs œuvres.

Marcel Pagnol (1895-1974) a laissé une empreinte indélébile dans la littérature et le cinéma français. Né à Aubagne, il a puisé son inspiration dans les paysages ensoleillés de sa région natale, créant un univers singulier et chaleureux, où s'exhale la beauté des paysages méditerranéens.

France Télévisions.

Ses récits, empreints de réalisme et de tendresse, mettent en scène la vie des gens modestes de Provence et leurs relations familiales. Ces oeuvres les plus célèbres, La Gloire de mon père et Le Château de ma mère, s'inscrivent dans son cycle autobiographique, Souvenirs d'enfance. En outre, Marcel Pagnol s'est distingué dans le domaine du cinéma en réalisant des adaptations de ses propres pièces de théâtre, Marius, Fanny et César, qui forment une trilogie marseillaise acclamée.

Jean Giono (1895-1970) est lui originaire de Manosque, et comme Marcel Pagnol, il s'est inspiré de sa région natale pour façonner des récits importants du XXe siècle, profondément ancrés dans la nature et la vie rurale. Une oeuvre au style poétique et imagé, parmi laquelle on peut citer Colline, Un Roi sans divertissement, L'Homme qui plantait des arbres ou encore Hussard sur le toit. Engagé dans des idéaux pacifistes et humanistes, ses écrits témoignent d'une profonde réflexion sur la nature humaine et la condition de l'homme dans le monde.

France Télévisions.

Stevenson ensuite

À 21h45, place à l'auteur de L'Île au trésor, et de son chemin devenu désormais connu sous le nom de GR 70, qui traverse quatre départements français : la Haute-Loire, l'Ardèche, la Lozère et le Gard. Un documentaire diffusé pour la première fois sur France 5 le 7 août 2022.

Robert Louis Stevenson (1850-1894) a traversé les genres et les époques. Né à Édimbourg, il est surtout connu pour ses romans d'aventure intemporels qui ont fait de lui l'un des auteurs les plus lus de la littérature jeunesse. Outre l'Île au trésor, on peut citer Dr. Jekyll et Mr Hyde parmi ses oeuvres importantes. Dans ce dernier ouvrage, il explore les aspects sombres de la psyché humaine.

À LIRE:Durant l'été, retrouver la saison 3 de L'amie prodigieuse sur France 3

Grand voyageur, il a parcouru de nombreux pays, rapportant ses expériences dans des récits, comme Voyage avec un âne dans les Cévennes. Son style d'écriture fluide, son imagination fertile et ses personnages inoubliables ont fait de lui un classique de la littérature britannique.

France Télévisions.

Crédits photo : France Télévisions