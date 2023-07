Haïti :1970, quotidien chaotique

BONNES FEUILLES - Les personnages, dans cette Haïti des années 1970, ont face à un quotidien pour le moins chaotique.

Selon le romancier Gary Victor : « Ce récit est une douleur d’enfance que j’ai longtemps enfouie en moi. Ce violon est un fantasme, enfant, mon père ne pouvait pas acheter le violon dont je rêvais. J’avais un tel amour de la musique que j’étais déçu et malade. Plus de cinquante ans plus tard, me voici revenu à cette douleur, et à ce manque qui m’a façonné. »

Les éditions Mémoire d'Encrier nous en proposent les premières pages en avant-première :

Romancier et journaliste, Gary Victor est né à Port-au-Prince où il vit. Ses ouvrages sont publiés en France, au Canada et en Haïti. Il a reçu de nombreuses distinctions et prix littéraires. Il est l’auteur d’une œuvre originale acclamée dans son pays.

