Treize nouvelles vaudou

C'est une force de la nature, un type droit et drôle qui a choisi d'écrire dans son île. Là, au milieu du chaos, il sublime la détresse du peuple haïtien, dans des contes où le fantastique débridé côtoie l'humour au vitriol. Thierry Leclère, Télérama Imagination, vision et talent... La vie s'arrête en lisant Gary Victor. Edwidge Danticat Romancier, Gary Victor est né à Port-au-Prince, Haïti. Il est l'auteur le plus lu de son pays.