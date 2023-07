Que cherche-t-on au Japon ?

BONNES FEUILLES - Un véritable voyage commence bien avant le départ et il ne se termine pas quand on est rentré chez soi, car un voyage est sans fin, à la fois anticipé et perpétuellement renouvelé dans la littérature et la mythologie, la cuisine et l’art, les rêveries et les rêves.

Nous voyageons pour confirmer, transformer, voire créer notre identité. Nous traçons le plan d’une ville selon nos fantasmes et nos désirs et, en contrepartie, la ville définit le cadre de notre vie et infléchit notre destinée.

Intime et érudit, ce guide esthétique de Kyoto entend accomplir ce que peu de guides tentent de faire. Point n'est besoin d'énumérer ce qu'il faut y voir; il faut plutôt considérer la façon de le voir.

Et ainsi changer notre manière de regarder jardins, céramiques, cuisine, poésie, ikebana et cérémonie de thé. De quoi se perdre joyeusement, en toute liberté !

Les éditions Arléa nous en proposent les premières pages en avant-première :

Allen S. Weiss est philosophe, écrivain, théoricien, photographe et metteur en scène de marionnettes. Il enseigne à la Tisch School of the Arts de New York University. Il a collaboré avec de nombreux musées et théâtres aux États-Unis et en France, récemment (en automne 2022) pour la mise en scène d’une Danse macabre pour marionnettes au Centre-Pompidou Metz.

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, son précédent livre, L’autobiographie de Teddy, a été finaliste du prix Médicis Étranger 2022 (Gallimard, collection Haute enfance). Miroirs de l’Infini, Le jardin à la française et la métaphysique du XVIIe siècle, est paru dans une nouvelle édition poche chez Arléa en avril 2023.

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2023 : découvertes et coups de cœurs