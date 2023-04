Miroirs de l'infini

André Le Nôtre (1613-1700), paysagiste de génie, a laissé derrière lui trois des plus maîtrisés jardins à la française : Versailles, Chantilly, et Vaux-le-Vicomte. Dans cet essai brillant et audacieux, devenu un classique, Allen S. Weiss nous apprend à déchiffrer la splendeur, en nous révélant les ambitions fantasmatiques du pouvoir. André Le Nôtre (1613-1700), paysagiste de génie, a laissé derrière lui trois des plus maîtrisés jardins à la française : Versailles, Chantilly, et Vaux-le-Vicomte qui est sans doute le sommet de l'art de Le Nôtre, point d'équilibre entre les tendances baroque et classiques de l'époque. On y admire toujours les jeux de perspective millimétrée, l'illusion d'un espace déployé à perte de vue, le luxe des fontaines et sculptures. Dans cet essai brillant et audacieux, devenu un classique, Allen S. Weiss nous apprend à déchiffrer la splendeur, en nous révélant les ambitions fantasmatiques du pouvoir. Car c'est bien aux désirs de grandeur de Louis XIV, du prince de Condé et de Nicolas Fouquet qu'ont tenté de répondre mathématiciens, géomètres, architectes et paysagistes. Cette réflexion sur les jardins, à la manière d'un guide philosophique, entrelace la beauté des lieux à la liberté de l'esprit, et ce pour notre plus grand plaisir.