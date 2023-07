Négar Djavadi : le vol 752 reliant Téhéran à Kiev s'écrase  

RentreeLitteraire23 - L’histoire de Gorge d’or se déroule en Finlande entre 1903 et 1937. On y rencontre Erik Stenfors, fils d’un riche propriétaire forestier, Lidia, militante de la classe ouvrière, et leur fille Malla. Il y a aussi Joel, un orphelin marqué par le souvenir de son père communiste, et... un ours.