La dernière place

" Le 8 janvier 2020, le vol 752 d'Ukraine International Airlines reliant Téhéran à Kiev s'écrase six minutes après le décollage entraînant la mort des 176 passagers et membres d'équipage. Ce crash survient dans un contexte de tensions extrêmes entre l'Iran et les Etats-Unis, cinq jours après de l'assassinat de Qassem Soleimani, chef de l'Unité Al Qods des Gardiens de la Révolution, par l'armée américaine. A travers l'histoire de ma cousine Niloufar Sadr, présente sur ce vol, ce récit relate cette catastrophe et les trois jours qui ont obligé le gouvernement iranien à avouer avoir abattu cet avion à l'aide de deux missiles sol-air. Devenue un traumatisme national, la chute du PS752 constitue un des événements majeurs à l'origine du mouvement révolutionnaire qui s'est emparé de l'Iran à l'automne 2023. " N. D.