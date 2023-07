Shakespeare, Donkey Kong, Animal Crossing et Emily Dickinson

BONNES FEUILLES - Trois personnages confrontés au succès et à l’échec, parfois dépassés par leur propre créature, mais convaincus de pouvoir changer le monde à travers les jeux. Leurs espoirs et leurs questionnements deviendront les vôtres, et en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, « qu’aurait fait Marx ? » sera votre nouveau credo.

Par sa construction savante, son inventivité, les allers-retours entre le présent et le passé, l’imbrication de différents mondes, fictifs et réels, Demain, et demain, et demain suscite un véritable engouement ludique. En évoquant les jeux, en nous ouvrant les portes de leurs horizons infinis,C’est sans doute le seul texte où vous croiserez Shakespeare aux côtés d’Hokusai, Donkey Kong et Homère, Animal Crossing et Emily Dickinson ! Par la richesse et la multitude de ses références, Gabrielle Zevin prouve que la culture n’est pas une affaire de genre, de support ou d’époque. Elle vient nourrir la créativité de ses personnages, elle les guide à travers les épreuves et la souffrance. Le titre du roman emprunte à Macbeth le fameux « Demain, demain, demain » de sa tirade la plus célèbre, tout en lui conférant un sens nouveau : la vie n’est plus une répétition vaine, mais bien la perspective d’une renaissance. transforme la lecture en véritable jeu.

Et démontre que cet instinct récréatif est profondément humain, comme le constate Sam : « Peut-être était-ce cette envie de jouer qui réveillait la part de sensibilité et de fraîcheur qu’on trouve dans chaque être humain. Peut-être était-ce l’envie de jouer qui nous protégeait du désespoir. »

Les éditions nous en proposent les premières pages en avant-première :

