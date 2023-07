Démarrer une formation en bûcheronnage

BONNES FEUILLES - Le second roman d’Anouk Lejczyk, nous invite à nous perdre dans les forêts de France pour découvrir le métier de bûcheron. Durant ces mois où elle a façonné son corps au froid de l’hiver et aux chaleurs d’été, aux vibrations des machines comme aux courbatures, Anouk Lejczyk a pris note de chaque instant, soigneusement retranscrits ici, dans ces carnets, véritable herbier d’une jeune autrice qui jongle entre la délicatesse de sa plume et une tronçonneuse.

Émouvant, drôle, sensoriel et poétique, Copeaux de bois passe du plus technique au plus trivial en nous livrant une photographie sans jugement ni concession d’une strate invisible de notre société : celle des hommes et femmes qui peuplent nos sous-bois. Sous la forme d’un carnet d’apprenti, c’est une expé- rience humaine unique qui se dévoile page après page. Le corps à l’épreuve, la répétition des gestes, mémorisation des noms latins, cours théoriques, chantiers pratiques, abatages, élagages, tout devient prétexte à penser la nature qui loge au pas de nos portes et à déconstruire les fantasmes qu’on y projette.

Mais Copeaux de bois est bien plus que le carnet d’une apprentie bûcheronne, c’est aussi des anecdotes savoureuses, des situations aussi drôles que tragiques, et le récit intime d’une jeune femme à la rencontre des autres et d’elle-même.

Les éditions Le Panseur nous en proposent les premières pages en avant-première :

Née en 1991, Anouk Lejczyk est l’autrice d’un premier roman, Felis Silvestris (le Panseur, 2022) Depuis, elle travaille au plus proche de son sujet de prédilection : la forêt, jusqu’à obtenir son brevet professionnel en travaux forestiers, expérience dont elle nous livre les coulisses avec son second roman : Copeaux de bois.