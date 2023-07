Un vendeur d’orchidées raconte la mondialisation

BONNES FEUILLES - Sylvain vend des orchidées à Paris. Comme un très bon libraire ou un excellent caviste, il sélectionne ses plantes avec soin pour une clientèle particulièrement exigeante : un métier harassant dont il commencer à douter. Il aimerait céder sa boutique, mais ce n’est pas si simple.

Comment transmettre quand on a vu son père, issu d’une grande famille d’industriels lorrains, s’effondrer sous le poids d’un héritage trop lourd ? Comment occulter la destruction sans trêve depuis des siècles des ressources naturelles pour commercialiser toujours plus massivement la « fleur des Rois » ? Pour habiter différemment l’avenir, il faut apprendre à descendre le long des racines du passé.

Avec une langue imagée et une construction en tableaux, Vidya Narine explore l’univers complexe et troublant de l’orchidée exotique : de l’engouement des botanistes Européens au XIXe aux conditions de production actuelles, de sa symbolique sexuelle à son image d’« accessoire des riches », de ses trente mille espèces, des plus délicates aux plus tapageuses.

En tissant l’histoire de cette plante symbolique de la mondialisation avec celle d’une terrible rupture intime, elle livre une réflexion profonde sur l’héritage, le travail, la nature.

Les éditions Les Avrils nous en proposent les premières pages en avant-première :

Vidya Narine est née en 1979 et vit à Paris. Diplômée de l’École du Louvre, elle a travaillé plusieurs années dans l’industrie de la mode avant d’organiser sa vie autour de l’écriture. Elle publie régulièrement de la poésie et des textes courts et a créé en 2022 la revue littéraire Sève. Ses créations sont traversées par les questions d’écologie et plus largement de notre rapport au vivant. C’est magnifiquement le cas d’Orchidéiste, son premier roman.