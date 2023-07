Rosella Postorino : sur la route de l’exil

BONNES FEUILLES - Pour les éloigner de la guerre, un matin de juillet, un bus humanitaire les emmène en Italie. Si la mère d'Omar est toujours vivante, comment fera-t-elle pour le retrouver ? Et si Ivo mourait au combat ?

Sur la route de l’exil, Nada rencontre Danilo, qui lui fait une promesse. Arrivés en terre étrangère, entre instituts et familles d’accueil, chacun, sans le savoir, rompt un peu plus le lien avec sa naissance en ouvrant une nouvelle page. Car le prix à payer pour la paix retrouvée est la perte irréversible de l’amour originel. Sauf à se jurer fidélité en tissant un lien qui sera leur salut.

Avec une intelligence remarquable et un souffle romanesque puissant, Rosella Postorino, l’auteure de La Goûteuse d’Hitler, prix Campiello, signe un roman à la fois épique et intime, inspirée de témoignages d’enfants qui ont vécu l’exil. Une histoire d’amour et de guerre, une magnifique évocation de l’innocence et de la perte.

Les éditions Albin Michel nous en proposent les premières pages en avant-première :

Née en Calabre en 1978, Rosella Postorino vit à Rome. Elle est éditrice chez Einaudi et journaliste. Ses trois premiers romans ont été couronnés par plusieurs prix en Italie. Après La Goûteuse d’Hitler récompensé en Italie par le prestigieux Prix Campiello et, en France, dans la sélection des 100 livres de l'année 2019 du magazine Lire, Et moi, je me contentais de t’aimer est son second roman à paraître en français, chez Albin Michel.