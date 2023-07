Aleksandar Hemon : dans les tranchées d'Ukraine

BONNES FEUILLES - Juin 1914. Tandis que l’archiduc François-Ferdinand arrive à Sarajevo en grande pompe, Rafael Pinto, Juif séfarade et apothicaire, concocte des remèdes aux herbes dans sa boutique. Pinto est loin d’imaginer qu’un conflit d’une vaste ampleur est sur le point d’embraser le monde.

Envoyé dans les tranchées en Ukraine, Pinto rejoint un bataillon bosniaque et rencontre Osman, homme d’action et conteur d’histoires. Ensemble, ils s’embarquent pour une odyssée vers l’Est et vivent un amour qui transcende les bouleversements de la première moitié du XXe siècle.

Aleksandar Hemon inscrit le destin de deux réfugiés dans la grande marche de l’histoire au fil de cette épopée romanesque qui suggère le plurilinguisme comme essence de concorde et de coesxistence.

Né à Sarajevo en 1964, Aleksandar Hemon est l’auteur du roman Le Projet Lazarus, lauréat du prix Jan Michalski et finaliste du National Book Award, ainsi que de trois recueils de nouvelles : De l’esprit chez les abrutis, L’espoir est une chose ridicule et Amour et obstacles (Robert Laffont). Il a coécrit le scénario de Matrix Resurrections et enseigne la création littéraire à l’université de Princeton.