Georgia Doll : une jeunesse dans la secte Fortuna

BONNES FEUILLES - On pourrait dire que c’est une dystopie du passé. Le roman prend son départ dans une expérience du réel, à savoir une « communauté » qui a existé pendant près de vingt ans ; elle aurait dû s’appeler une secte. C’est aussi une partie de ma propre histoire.

En filigrane, j’écris toujours à partir de cette expérience ; elle m’a structurée. Dans mes pièces de théâtre, je m’intéresse aux rapports de domination qui se dévoilent souvent à travers les relations familiales ou intimes ; à cette jonction entre le politique et le personnel. Pour moi, le monde est depuis le départ l’endroit du politique ; ce dernier traverse aussi la sphère privée. C’est sans doute la raison pour laquelle j’ai commencé l’écriture par le théâtre.

Or, pour cette histoire-là, il fallait faire l’inverse qu’au théâtre : il fallait dédramatiser, condenser au plus possible un univers chaotique et hétéroclite, en passant par la perspective d’un personnage central, son intériorité. Je savais qu’écrire un roman à partir de mon enfance improbable allait être complexe, d’autant plus que j’ai choisi le français comme langue d’écriture ; ce n’est pas ma langue maternelle. Maintenant je pense que je n’aurais pas pu l’écrire en allemand et que c’est le passage au français qui m’a permis de m’emparer du sujet.

Le fait de passer par une autre langue m’a évité de tomber dans le piège autobiographique, il a aussi accentué la réflexion sur le langage. Ainsi, la communauté-secte telle que je l’interprète devient un endroit où rien n’est correctement nommé. Les enfants se trouvent pris dans un huis clos géographique, mais aussi dans un mensonge langagier.

C’est sans doute le propre des systèmes idéologiques : une « novlangue » orwellienne se met en place pour défendre la fantaisie qu’on a créée pour justifier un système injuste ou dangereux. Bien sûr, toutes les sociétés ont recours à ce procédé, à des degrés différents. Dans les sectes, c’est exacerbé ; ce sont des microcosmes, souvent éphémères, alors c’est plus facilement détectable, au moins de l’extérieur. Tant qu’on est pris dedans, c’est plus compliqué. Pour les enfants de mon roman, qui ne connaissent pas autre chose, ça s’avère impossible. Et pourtant, ils sentent bien qu’il y a quelque chose qui cloche. C’est comme les secrets de famille : tout le monde le sait, sans le dire.

Quand j’ai commencé d’écrire, la première chose que les deux protagonistes, Loly et Bal, faisaient était de partir en courant ; c’était l’instinct de fuite. Ainsi, le roman s’ouvre sur une scène de fugue. Mes personnages développent très vite leur propre logique et je dois les suivre là où ils m’amènent. Heureusement, en écriture, on a cette liberté de ne pas devoir coller au réel, de pouvoir être dans l’invention.

Je l’ai ressenti d’autant plus que j’ai écrit une grande partie du roman sous confinement. Nous étions enfermés, toutes et tous, et j’avais la possibilité de me rendre ailleurs, dans cet espace large, imaginaire, où je pouvais circuler sans attestation de déplacement. Le texte porte aussi les traces de cette période : une partie se passe sous le signe de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et les enfants sont confinés à leur tour. Mais c’est aussi un récit simple sur l’enfance ; je voulais retrouver ses goûts et ses odeurs, ses chagrins et ses joies, et cette force qu’ont les enfants de vivre dans l’instantané.

Les éditions du Rouergue nous en proposent les premières pages en avant-première :