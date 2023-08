Petit monde

Entre 1984 et 1986, la vie d'une petite fille, Loly, au sein de la Kommune, une structure communautaire dominée par la figure de Kong, ancien instituteur devenu gourou qui règne sur un groupe obéissant et toujours plus élargi de recrues séduites par un mode de vie alternatif, récusant le capitalisme et la famille nucléaire, prônant la libération par la pratique artistique. Dans ce lieu fermé, séparé de la campagne environnante par de hauts murs, soumis aux décisions arbitraires de Kong et à des règles toujours plus strictes, Loly joue son existence avec toute la gravité des enfants, sa propre place dans la hiérarchie reflétant celle de sa mère Ariane, l'une des premières adeptes de Kong, qui s'est trouvée progressivement déclassée et séparée de sa fille. Avec une grande finesse, Georgia Doll, qui s'inspire ici de souvenirs personnels, fait le portrait d'une enfant qui prend peu à peu conscience des jeux de pouvoir qui l'entourent et d'une mère qui se débat dans un interminable conflit de loyauté. C'est aussi l'histoire d'un attachement, celui d'une fillette et d'un petit garçon, qui luttent ensemble pour rester eux-mêmes. Un premier roman d'une cruelle lucidité qui s'inspire librement d'une expérience du réel, elle-même fondée sur une illusion collective.