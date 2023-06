Ce tableau, Andréa et Yoko le contemplent intensément

Et si la Guerre froide avait connu une conclusion tout à fait différente de celle qu’on lui connaît ? Et si on avait appuyé sur ce fameux bouton ? Celui qui libère ce monstre d’arme, celui qui amène douleur et destruction ? Dans Swan Song, publié en 1987 dans sa version anglaise originale, c’est toute l’anxiété autour de la bombe atomique et de ce conflit opposant Russie et États-Unis qui sont explorés. Plongée angoissante et grinçante dans le monde d’après…