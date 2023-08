Tous deux orphelins de mère, Andrea et Yoko ne se connaissent pas. Lui, jeune agent de logistique dans un ministère, mène une vie de bureau plutôt grise. Elle, lycéenne un peu rêveuse, vit à La Réunion avec son père. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont un point commun : l'un comme l'autre ont pris l'habitude de contempler chez eux la reproduction d'une toile représentant le domaine qu'un botaniste du XIXe siècle fit bâtir en l'honneur d'une ancienne esclave dont il s'était épris. De ce domaine désormais englouti par les eaux, seul subsiste ce tableau à la végétation luxuriante d'où émerge une maison blanche de style coloniale, avec sa varangue - sorte de galerie en bois servant de véranda. Ce tableau, Andrea et Yoko le contemplent intensément, si intensément qu'ils finissent par y plonger, découvrant ce qui se cache derrière tel arbre du voyageur, allant à la rencontre de ce qui est au-delà du cadre, la plage, l'océan. Et chacun de nourrir l'espoir que, sous la varangue, sa mère l'attend. A chercher ainsi au même endroit l'image d'une absente, comment ne pourraient-ils pas s'y rencontrer ? Avec beaucoup de pudeur et de délicatesse, dans une langue belle et émouvante, ce court roman aux allures de conte écologique nous parle de la disparition des êtres chers, de l'inexorable montée des eaux et de la place du rêve dans nos vies.