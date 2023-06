L'amour entre balbutiements et recherche d’absolu

BONNES FEUILLES - Pendant 15 ans, elles vivent intensément mais toujours à distance, au fil des engagements professionnels de chacune et au rythme de leurs multiples ruptures. Cette relation, aussi riche qu’éprouvante, finit par épuiser la narratrice qui, quelque temps après l’ultime rupture, prend la décision de se faire hospitaliser car elle sent qu’elle est sur le point de mettre sa vie en danger et qu’elle ne peut plus affronter seule les fantômes de son existence.

À l’issue de cette nécessaire prise en charge, elle décide de transformer son chagrin en écriture, pour se prouver que ce qu’elle a vécu n’est pas que le produit de son imagination ou d’une éventuelle folie, pour se rappeler les beaux moments comme les plus chaotiques. C’est ainsi l’histoire d’une réparation, d’une reconstruction que la narratrice nous livre, sans jamais s’épargner, consciente qu’elle non plus n’a certainement pas toujours été exemplaire.

C’est surtout un livre empreint de vie, car au-delà de E., la narratrice entretient avec ses parents et ses ami.es des relations fortes, qui l’ont toujours aidée à cheminer. C’est enfin un hommage à l’art, aux œuvres plastiques, littéraires et cinématographiques qui l’ont toujours accompagnées, traversées, imprégnées au sens propre tant elles résonnent en elle et tant elle nous en transmet la sensation avec sensibilité et acuité.

Les éditions Cambourakis nous en proposent les premières pages en avant-première :

Aurélie Lacroix est née en 1983 en Corrèze. Elle a longtemps travaillé à Paris dans l’édition, notamment aux Éditions de l’Olivier, avant de s’installer à Bordeaux où elle vit et travaille depuis. Elle y multiplie les collaborations avec des lieux de diffusion dans le domaine du spectacle vivant.

Aurélie Lacroix s’intéresse particulièrement à la manière dont les œuvres d’art issues de différentes disciplines s’influencent, se répondent, se nourrissent. Cette passionnée de littérature et d’art contemporain est sensible aux démarches de Joan Didion, Sophie Calle, Nathalie Léger et Édouard Levé. L’Unique Objet de mon regard est son premier roman.