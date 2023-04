Après huit ans passés en Inde, et cinq en France, Silki s'est intéressée à la question du racisme ordinaire qu'elle subit quotidiennement. Dans sa série Kimchi-Baguette, @silkidoodle prolonge sa réflexion et nous offre une incursion dans son quotidien de coréenne en France, en essayant de nous dresser un tableau des différences structurantes de nos sociétés, de l'avortement aux relations familiales en passant par la cigarette et la pop culture. A travers ces chroniques légères et précises, elle nous livre son rapport d'étonnement.