De Yongjing à Berlin, découvrez Ghost Town

Exilé en Allemagne, sa rencontre avec un homme violent, qui devient son amant, le conduit en prison plusieurs années. À sa sortie, il décide de revoir sa famille et d’élucider un mystère qui plane depuis son enfance. Il arrive en pleine Fête des fantômes, lorsque les vivants accueillent et célèbrent les morts.

Chen lui-même se sent comme un spectre errant dans un lieu qu’il reconnaît à peine, paupérisé et enlaidi par le béton. À travers les voix des vivants et des morts, le portrait extraordinaire d’une famille dysfonctionnelle au cœur de la campagne taïwanaise.

Les éditions du Seuil proposent d'en découvrir les premières pages :

Kevin Chen est né à Yongjing et a débuté sa carrière artistique en tant qu’acteur. Il vit aujourd’hui à Berlin et a publié plusieurs romans, des essais et des recueils de nouvelles. Il est lauréat, entre autres, du Grand Prix de littérature taïwanaise.