Rhys Bowen : Lady Georgiana prépare son mariage

Lady Georgiana Rannoch se prépare pour son mariage avec le beau et mystérieux Darcy O'Malley lorsqu'elle reçoit un message de l'un des ex-maris de sa mère. Ce dernier est parti en expédition d'alpinisme, mais sent que quelque chose ne va pas dans son manoir.

Georgie est ravie de cette mission, d'autant qu'elle n'aura pas à trouver de lieu pour sa réception. Mais dès son arrivée, les choses vont de travers et des événements étranges font craindre à Georgie pour sa vie.

Au milieu des préparatifs du mariage et des essayages, pourra-t-elle déjouer les stratagèmes qui se dressent devant elle et s'en sortir indemne ?

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages en avant-première :

Rhys Bowen, auteure best-seller du New York Times, a été nommée dans tous les plus grands prix de romans policiers et en a gagné de nombreux, dont les Agatha et Anthony Awards. Elle a écrit, entre autres ouvrages, la série Son Espionne royale, qui se déroule dans les années 1930 à Londres, la série Molly Murphy Mysteries, au début du xxe siècle à New York, et la série Constable Evans Mysteries, au pays de Galles. Elle est née en Angleterre et partage aujourd’hui son temps entre le nord de la Californie et l’Arizona.