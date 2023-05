L'application Sharebooks tente d'échapper à la liquidation judiciaire

Lancée en janvier 2023 et fondée par Maxime Raillot, la plateforme Sharebooks permet l’achat, la vente, la location et la mise à disposition de livres neufs ou d’occasion, le tout dans un rayon de 25 km – avec une livraison à vélo.

Sharebooks a finalement été placé en redressement judiciaire le 3 mai dernier. La nouvelle fait suite à ce que la levée de fonds, prévue pour février-mars, n'a pas abouti. Et ce, malgré « d’excellents contacts avec les investisseurs et beaucoup de temps passé avec eux » précise Maxime Raillot.

L’application continuera de se battre pour garder la tête hors de l’eau. En plus d’un contrat passé en avril avec son premier client, elle fait état d’une importante mise à jour ce mois-ci visant à accélérer le rythme des inscriptions par l’amélioration de l’expérience utilisateur.

Sharebooks poursuit même de nouveaux projets. Cependant, c’est le développement commercial qui prend du retard. Et pour cela l’entreprise fait appel à ses partenaires et soutiens pour une ultime collecte de fonds à hauteur de 100.000 € via la plateforme wedogood.

L’objectif de cette opération est de sauvegarder tout ou partie des emplois créés par Sharebooks et assurer la pérennité de notre projet. - Maxime Raillot.

Afin d’être éligible et de pouvoir être visible sur la plateforme de financement participatif, il faudra cependant sécuriser 30.000 €. Par la suite, un engagement via ce site ouvrira des droits à la perception de royalties, tous les trimestres, sur le chiffre d’affaires généré par le projet, et ce pendant les cinq années à venir.

Il reste ainsi un mois à la plateforme Sharebooks pour réussir cette opération faute de quoi, l’application et ses équipes devront passer en liquidation judiciaire.

