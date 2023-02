Après l'application, un concours d'écriture et une IA pour Sharebooks

Un mois après l’ouverture de la plateforme, Sharebooks apprécie son démarrage. Avec 235 comptes actifs et une dizaine d’euros de chiffres d’affaires, le bilan est positif pour Maxime Raillot. D’autant que la « grosse opération de com » aura lieu fin mars début avril.

La fameuse opération est un concours d’écriture, « un projet un peu fou dans toute la francophonie ». Le gagnant, annoncé le 31 mars au musée des beaux arts de Caen, sera publié gratuitement en format papier, numérique, en audiobook et en podcast.

À LIRE : Sharebooks, une application pour lecteurs entre Vinted et AlloCiné

De l’IAE de Caen au musée situé dans l’enceinte du château de Guillaume le Conquérant, Maxime Raillot a peaufiné son idée. Le logisticien de formation a eu l’illumination lors de ses études. « Je devais me procurer pas mal de livres dont un à 75 euros sur Amazon, en provenance du Canada. Une fois reçu, j’ai appris que quelqu’un du Master 2 cherchait à le vendre. C’est là que je me suis dit qu’on pourrait éviter ça ».

Et l'auteur dans la seconde main ?

Quelques années plus tard, Sharebooks voit le jour et son fondateur n’est plus seul. Composé de huit membres, dont quatre alternants, la startup tire son modèle économique de la commission sur chaque vente entre particuliers. « Elle est de 1 euro plus 10 % du prix du livre. Le vendeur récupère alors 90 % de la vente. »

Et l’auteur dans tout ça ? « Nous avons justement embauché une personne avec master édition pour étudier la question de leur rémunération, eux qui sont souvent délaissés dans la seconde main. Nous explorons des pistes », confie le Normand. Tout ce beau monde est présent dans l'unique épisode de Sharebooks Present - The Bureau, parodie de The Office avec Maxime Raillot dans le rôle d'un Michael Scott tyrannique.

Et le patron insiste : son entreprise est encore en évolution. À la rentrée prochaine, certaines écoles auront une bibliothèque partagée dans laquelle les élèves pourront consulter la disponibilité des ouvrages via un QR Code. « Nous souhaitons aussi mettre ces points d’échanges dans des entreprises et des collectivités locales. L’entité paierait un abonnement semestriel de 2 € par potentiel utilisateur pour créer un circuit avec des livres gratuits. »

Quant au rayon de 25 km, il évoluerait à 30 km pour les zones rurales. Le fondateur souhaite conserver « l’esprit du circuit court et du système de livraison décarboné ».

Prédire pour mieux guérir

Mais il y a une grande œuvre sur laquelle la société s’atèle : une IA capable d'anticiper les succès des ouvrages. En collaboration avec le laboratoire GEYC de l’École nationale supérieure d’ingénieurs (ENSI) de Caen, le Calvadosien rêve d’un « algorithme, qui va tendre vers une IA, capable de prévoir, non pas des tendances de fond, mais des pics de demande liés à des phénomènes socioculturels comme la sortie d’une série ».

TRIBUNE: Label Emmaüs milite pour sauver les “livres morts-nés”

Aujourd’hui, l’algorithme a été capable de prédire « 90 % du top ventes sur Amazon France de juillet à octobre 2021 ». L’objectif serait de transmettre cet oracle aux professionnels du milieu afin de mieux produite et « d’éviter les 147 millions de livres détruits en France chaque année ».

Crédits photo : Sharebooks (Chaîne YouTube)