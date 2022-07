Ennui, infox et encyclopédie : un auteur chinois révèle la supercherie

Sa spécialité : falsifier l’histoire de la Grande Russie. Afin de franchir le contrôle des contenus publiés sur la version chinoise de la plateforme, la dame se faisait passer pour une universitaire, fille d’un diplomate chinois en poste en Russie, mariée à un Russe. Elle se targuait notamment de détenir un doctorat en Histoire mondiale de l’Université d’État de Moscou : prestige et légitimité.

Récemment, elle avait partagé une pétition que son mari aurait signée pour protester contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie... En outre, elle utilisait quatre comptes alternatifs, afin de soutenir son escroquerie. En réalité, Zhemao ne parle ni anglais ni russe, et est une femme au foyer avec seulement un diplôme d’études secondaires.

Une mine (d’informations) pas comme les autres

En juin de cette année, le romancier chinois Yifan, tombe, dans ses recherches pour nourrir un futur texte, sur un article dédié à la mine d’argent de Kashin. Cette mine, découverte par des paysans russes en 1344 selon l’entrée, aurait été exploitée grâce au soutien de plus de 40.000 esclaves et affranchis. Outre cette dimension informative, le papier s’appliquait à décrire la composition géologique du sol, la structure de la mine et même le processus de raffinage...

En réalité, tout n’était que le fruit de l’imagination de cette utilisatrice connue sous le nom de Zhemao. Les livres cités n’existaient tout simplement pas, quand les références en langue russe utilisées n’évoquaient pas ce que la Chinoise leur faisait dire. En tout, Yifan découvre 206 articles publiés à partir de 2019, certains sur des conflits entre anciens États slaves fantaisistes, souvent caractérisés par la richesse des détails exposés. 300 entrées auxquelles Zhemao avait apporté sa touche ont ensuite été étudiées par un groupe de wikipédiens et de bénévoles.

« Le contenu qu’elle a écrit est de haute qualité et les entrées étaient interconnectées, créant un système qui se tenait en lui-même », explique John Yip, grand contributeur de Wikipédia, à VICE World News. Et d’ajouter : « Ses papiers semblaient complets, avec des citations appropriées, mais certaines étaient inventées, tandis que d’autres avaient des numéros de pages qui ne correspondaient pas ».

Ce dernier conclut : « Zhemao a inventé une nouvelle façon de saper Wikipédia. » En effet, mêlant les faits à la fiction, la Chinoise a remis en cause les capacités de la plateforme participative à vérifier les informations et à repousser les acteurs malveillants du site.

Des articles traduits pour leur qualité

Un article évoque par exemple trois soulèvements tartares au 17e siècle qui auraient laissé un impact durable sur la Russie. Pour donner corps à cette entrée, elle n'hésite pas à créer une fausse carte historique, afin d’y schématiser les conséquences.

Une carte réalisée par Zhemao, désormais supprimée de Wikipédia. Wikipédia/Sixth Tone

Plus fort, une proposition, grandement trafiquée, sur la déportation des Chinois en Union soviétique dans les années 1920 et 1930, a été sélectionnée comme article d'un assez grand intérêt pour être traduit dans d’autres langues, dont l’anglais, l’arabe et le russe.

Yeh Youchia, un éditeur bénévole qui joue les rôles de patrouilleur, défend la plateforme : « Les éditeurs présument normalement que les écrivains contribuent de bonne foi. Lorsque nous examinons un nouveau contenu, nous vérifions uniquement s’il s’agit d’un plagiat flagrant et s’il a des sources appropriées. Elle a très bien compris le format de Wikipédia et a fourni des sources très difficiles à éprouver ». Par exemple, l’History of Russia From Early Times, ouvrage colossal en 29 volumes du célèbre historien russe Sergei M. Soloviev.

« Je pensais qu’elle était un talent rare, car le site manquait d’écrivains connaissant bien la Russie médiévale », développe de son côté Éric Liu, un étudiant en histoire impliqué dans Wikipédia depuis 2015. « L’incident a porté un coup dur à la crédibilité croissante de Wikipédia et de nombreux utilisateurs sont désormais paranoïaques à propos des fraudes potentielles », ajoute-t-il ensuite.

Après avoir découvert l’arnaque, Zhemao et ses comptes affiliés ont été définitivement suspendus. La plupart de ses articles ont été supprimés. Certains « wikipédiens » ont même écrit à des experts sur les différents sujets, afin d'être aidés pour séparer le bon grain de l’ivraie. La femme au foyer a alors composé une lettre d’excuses publiée sur son compte Wikipédia le mois dernier.

Des amis imaginaires

Les récits alternatifs étaient, selon elle, des amis imaginaires. Elle s’ennuyait et était seule, avec un mari absent la plupart du temps et aucune relation amicale.

L’affabulation, cette fois-ci humoristique, existe également, mais sur les réseaux sociaux. On peut par exemple citer le compte Twitter de Tom l’Historien, très étendu dans sa culture sur l’Histoire mondiale :

Dans un esprit de repentir, la Chinoise conclut, raisonnable : « Les connaissances que j’ai en ce moment ne suffisent pas pour gagner ma vie. À l’avenir, j’apprendrai un métier, je travaillerai consciencieusement et je ne ferai plus ce genre de choses inutiles. »

A LIRE:Le pirate derrière MangaBank condamné en Chine

« Il est l’heure de s’enivrer ! Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous ; enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise », disait ensuite Baudelaire.

Alors, la poésie, passe encore, mais l'infox, certainement pas...

Crédits : Matt Brown (CC BY-SA 2.0)