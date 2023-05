James Lee Burke : la saga de la famille Holland continue

En 1952, Aaron Holland Broussard a 17 ans. À Houston, Texas, la vie s’écoule au rythme des fifties, dans une ambiance insouciante.

C’est l’époque des grosses voitures, des juke-box, des drive-in, des amours sur les banquettes arrière, et surtout, c’est le boom du pétrole. Comme tous les jeunes de son âge, Aaron emprunte la voiture de son père pour aller se balader au bord de la mer à Galveston.

C’est là que sa vie bascule. Il surprend une violente dispute entre une jeune fille nommée Valerie Epstein et son « boy friend », un fils de famille. Il s’en mêle et, dans le même moment, tombe amoureux de Valerie et se met à dos la riche et puissante famille de Grady Harrelson...

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

James Lee Burke (né en 1936) poursuit son œuvre au noir, de plus en plus hanté par la présence du mal et la question de la rédemption. Il partage son temps entre la Louisiane et le Montana, où il vit aujourd’hui, et continue d’écrire, infatigablement, brossant de livre en livre une fresque aux accents lyriques, poétiques et combatifs qui fera date dans l’histoire du roman américain.