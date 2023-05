Le groupe culte The Cure : étrange alchimie

The Cure, c’est d’abord l’histoire d’un groupe gravitant autour de Robert Smith, de ses naissances et renaissances, de cette galaxie d’hommes et de femmes, de querelles et d’amitiés retrouvées. Une histoire forcément subjective mais documentée que Philippe Gonin retrace sur près d’un demi-siècle.

Il s’intéresse par la suite à cette étrange alchimie qu’est la création. Il explore, au cœur des influences et des modèles, les connexions qui forgent l’identité propre, unique, indépassable de The Cure, celle-là même qui inspire aujourd’hui d’autres artistes.

Finalement c’est sur l’œuvre que l’auteur se concentre : les disques qui, année après année, depuis plus de 45 ans, font de lui un groupe désormais incontournable.

Les éditions Le mot et le reste nous en proposent les premières pages en avant-première :

Guitariste, spécialiste de l’histoire et de l’analyse des musiques actuelles, Philippe Gonin enseigne à l’université de Bourgogne. Aux éditions Le mot et le reste, il a déjà publié des ouvrages sur les disques Dark Side Of The Moon, The Wall et Wish you were here des Pink Floyd.