Depuis ses débuts en 1976 à Crawley dans le Sud de l'Angleterre, The Cure a traversé les genres et les époques en conservant son immense popularité. Né de la révolution punk, il devient le fer de lance de la scène cold wave avec sa trilogie Seventeen Seconds / Faith / Pornography et réussit le pari, tout au long de sa carrière, d'allier pop légère et musique plus sombre. Analysant en détail sa discographie, ce livre s'attache à décrire l'évolution du son et des techniques de production et explore les multiples facettes du groupe, notamment à travers les changements de formations et les membres qui s'y sont succédé, gravitant autour d'une figure centrale : l'indétrônable Robert Smith. Guitariste, spécialiste de l'histoire et de l'analyse des musiques actuelles, Philippe Gonin enseigne à l'université de Bourgogne. Aux éditions Le mot et le reste, il est l'auteur de Magma, Décryptage d'un mythe et d'une musique, ainsi que de trois ouvrages sur l'oeuvre des Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon, The Wall et Wish You Were Here.