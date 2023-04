La Grande Librairie questionne la religion et la spiritualité

Éric-Emmanuel Schmitt publie Le défi de Jérusalem (Albin Michel). Postfacé par le Pape François, ce récit raconte son pèlerinage sur les traces de Jésus Christ. De Nazareth à Jérusalem en passant par Capharnaüm, Césarée, Bethléem ou la Galilée, l’écrivain poursuit sa réflexion sur son propre cheminement spirituel. Un récit plein d’esprit, où le folklore touristique côtoie l’extase mystique, l’ordinaire et l’extraordinaire, la violence et l’amour le plus absolu.

À ses côtés, le philosophe André Comte-Sponville publie La Clé des champs et autres impromptus (PUF). Un livre qui réunit une série d’articles et d’essais sur des sujets graves et intimes, comme la détresse, la souffrance, le pessimisme et la mort. À travers des réflexions lumineuses et toujours accessibles, il aide à accepter l’inacceptable. Son recueil se referme sur un texte inédit et intime intitulé « Maman », en hommage à celle qui s’est suicidée lorsqu’il avait une trentaine d’années.

La romancière et philosophe Éliette Abécassis et le dessinateur et auteur de bandes-dessinées Nejib publient Sépher (Albin Michel), qui retrace l’épopée millénaire de la Bible. Par qui a-t-elle été rédigée ? Comment est-elle née ? Et comment, surtout, a-t-elle été transmise ? Un album aussi émouvant qu’érudit sur la folle aventure du texte le plus lu, le plus traduit et le plus commenté de tous les temps.

À leurs côtés, Metin Arditi propose une variation sur les Évangiles avec Le Bâtard de Nazareth (Grasset). En entrant dans la psyché de Jésus, le romancier réécrit avec impertinence et non sans panache l’histoire de sa vie. Rejeté dès sa naissance par les lois juives, ostracisé et animé par une colère qui ne tarit pas, son Christ est ce paria qui conteste les lois pour en proposer de nouvelles. Un roman audacieux sur la vie de Jésus… comme on ne l’a jamais lue.

Cette semaine, direction Chateauroux pour faire la rencontre d’Élodie Bonnafoux qui tient la librairie « Arcanes ».