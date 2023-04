À Los Angeles, le rêve tourne au cauchemar

Une bouteille se fracasse contre son crâne et il se réveille dans un lit d’hôpital, les mains mutilées... Neuf ans plus tard, l’ex- guitariste n’est plus que l’ombre de lui-même. Nuit après nuit, il erre dans les rues de Los Angeles, hanté par son destin brisé, un amour perdu et le bleu électrique de l’instrument dont il ne peut plus jouer.

Déterminé à panser les blessures d’une vie bouleversée, il se met à enquêter sur le mystère de son agression. Le journal qu’il tient alors devient roman bleu noir. Au bout de ses nuits californiennes, au-delà des lumières artificielles, peut-être, enfin, des réponses. Et les couleurs de l’aube.

Les éditions La Tengo nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né au pied de la Chartreuse, Simon Baril a vécu quelques années à Los Angeles. De retour en France, il a continué à dialoguer avec l’Amérique en tant que traducteur de Marilynne Robinson, James M. Cain, William Boyle ou Emily Ruskovich, et a remporté en 2019 le Translation Prize de la French-American Foundation. Bleu Guitare est son premier roman.