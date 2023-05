Bleu guitare

"Il e?tait venu de France pour re?aliser ses re?ves de rock inde?, d'Ame?rique, de ce?le?brite?. Mais, un soir de 1997, a? la sortie d'un concert sur le Sunset Strip, le re?ve tourne au cauchemar. Une bouteille se fracasse contre son cra?ne et il se re?veille dans un lit d'ho?pital, les mains mutile?es... Neuf ans plus tard, l'ex-guitariste n'est plus que l'ombre de lui-me?me. Nuit apre?s nuit, il erre dans les rues de Los Angeles, hante? par son destin brise?, un amour perdu et le bleu e?lectrique de l'instrument dont il ne peut plus jouer. De?termine? a? panser les blessures d'une vie bouleverse?e, il se met a? enque?ter sur le myste?re de son agression. Le journal qu'il tient alors devient roman bleu noir. Au bout de ses nuits californiennes, au-dela? des lumie?res artificielles, peut-e?tre, enfin, des re?ponses. Et les couleurs de l'aube. "