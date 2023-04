Les Portes du paradis : le Koweït entre richesse et le djihadisme

Yacoub est un homme d’affaire koweïtien extrêmement riche, obsédé par la gestion de ses nombreuses entreprises, au détriment de sa vie conjugale.

Sa femme, Sheikha, aimante et frustrée, comble le vide de son existence par l’achat compulsif de produits de luxe. Père de quatre enfants, deux garçons et deux filles, aussi délaissés que leur mère, Yacoub est surpris par l’attitude de plus en plus agressive de son fils cadet, Ahmed, tombé dans les rets d’un prédicateur islamiste et qui finit un jour par s’engager en Syrie dans une organisation djihadiste.

Autre tournant dans son existence routinière : il est séduit, alors soixantenaire, par une jeune et belle employée, Farnaz, d’origine iranienne, et en tant que telle privée de ses droits les plus élémentaires. Forcément dominateur à son égard, Yacoub hésite néanmoins, comme elle, à sauter le pas.

Entretemps, Ahmed est kidnappé par un groupe terroriste rival qui réclame à son père une grosse rançon pour le libérer…

Roman captivant et d’une brûlante actualité (la radicalisation islamiste, les inégalités sociales, la discrimination des immigrés, la tension entre sunnites et chiites…), il est en outre d’une remarquable fluidité dans la narration dont se chargent les quatre principaux personnages, chacun dans une tonalité bien distincte.

Les éditions Actes Sud nous en proposent les premières pages en avant-première :

Taleb Alrefai est né au Koweït en 1958. Après avoir travaillé comme ingénieur civil, il a rejoint le ministère koweïtien de l’Information où il a occupé un poste de responsabilité au Conseil national de la culture, des arts et des lettres.

Il est l’auteur d’une douzaine de romans et de recueils de nouvelles qui portent notamment sur la condition féminine dans son pays et sur celle des travailleurs immigrés.

Son roman Ici même a paru en 2016 chez Sindbad/Actes Sud, suivi en 2018 de L’Ombre du soleil, puis en 2020 d’Al-Najdi, et enfin Hâpy, en 2021. Il a présidé en 2009 le jury de l’International Prize of Arabic Fiction, fondé le prix de la nouvelle et a été désigné en 2021, dans le cadre du salon du livre de Sharjah, comme la personnalité culturelle de l’année.

Les portes du Paradis est le premier roman dans le monde arabe à être publié simultanément par quatorze maisons d’édition, du Koweït jusqu’au Maroc, suscitant partout des réactions très favorables.