Les Portes du paradis

Yacoub est un homme d'affaire koweïtien extrêmement riche, préoccupé par-dessus tout par la gestion de ses nombreuses entreprises, au détriment de sa femme Cheikha, aimante et frustrée, qui comble le vide de son existence par l'achat compulsif de produits de luxe. Père de quatre enfants, il est surpris par l'attitude de plus en plus agressive de son fils cadet, Ahmad, tombé dans les rets d'un prédicateur islamiste et qui finit par s'engager en Syrie dans une organisation djihadiste. Autre tournant de sa vie : il est séduit, alors soixantenaire, par une jeune et belle employée d'origine iranienne, Fernâz, mais hésite longtemps, comme elle, à sauter le pas. Entretemps, Ahmad est kidnappé par un groupe terroriste rival qui réclame à son père une grosse rançon pour le libérer...