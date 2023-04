Et si on appliquait à la lettre le développement personnel ?

Dans sa vie comme au travail, il se sent médiocre, et regarde avec envie les autres briller. Bruno Rodier est un coach pas comme les autres. Son programme comportemental est redoutable. Pour lui, qui le veut vraiment peut passer du côté des

gagnants. Alors, quand Rodier vient au garage dispenser une formation basée sur la psychologie positive, Victor est captivé. Et s’il suffisait de suivre le protocole pour révolutionner sa posture, son discours, sa productivité ? Et si la réussite n’était qu’une simple histoire d’adaptation ?

Souscrivant au programme miracle, il entame sa mue, quitte à changer bien plus qu’il ne l’aurait souhaité. Raphaël Alix livre une réflexion affûtée sur les dérives du néolibéralisme appliqué à la psychologie, et décrypte la façon dont on doit à tout prix se plier aux injonctions de réussite.

On retrouve ici son goût pour la fiction, l’imaginaire, et ce ton enlevé qui sait délivrer un message plus politisé qu’il n’y paraît.

Les éditions Les Avrils nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1974, Raphaël Alix est psychologue et psychanalyste à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris. Son premier roman, Le Premier Homme du monde (Les Avrils, 2021, Points, 2023), explorait avec fantaisie les thèmes de la parentalité et de l’identité virile.