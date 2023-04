"Un conte pétillant à l'écriture imagée et savoureuse". L'Express Les soirs d'été, Marcus et Rose vont danser le tango près de la Seine. Ils s'aiment d'un amour simple et voudraient un enfant. Mais alors que le ventre de Rose reste désespérément creux, celui de Marcus s'arrondit chaque jour davantage. Désemparé, il consulte un médecin et le verdict tombe. Durant neuf mois épiques, chacun devra réinventer son rôle, sa façon d'être au monde. Raphaël Alix est né en 1974. Père de trois enfants, il est psychologue-psychanalyste à l'hôpital Saint-Anne à Paris. Il est l'auteur de deux romans, Le Premier Homme du monde et Protocole miracle (Les Avrils, 2023).