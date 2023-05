Protocole miracle

Victor est vendeur dans une concession automobile. Dans sa vie personnelle comme au travail, il se trouve insignifiant et regarde avec envie les autres briller. Bruno Rodier est coach. Pour lui, qui le veut vraiment, peut passer du côté des gagnants. Alors, quand Rodier vient au garage dispenser une formation basée sur la psychologie positive, Victor est captivé. Et s'il suffisait de suivre le protocole pour révolutionner sa posture, son discours, sa productivité ? Souscrivant au programme miracle, il entame sa mue, quitte à changer bien plus qu'il ne l'aurait souhaité.