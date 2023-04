Jean-Paul Delfino : la Guyane, son odeur, sa chaleur

São Luís, 1872. Mané est un esclave brésilien en fuite. Les obstacles sont nombreux jusqu’en Guyane, terre d’émancipation. Mais s’il court plus vite que les chiens du feitor, s’il ne succombe pas à la fièvre de l’or, alors peut- être sera-t-il libre.

Bordeaux, 1872. Alphonse avait tout pour réussir, mais son addiction au jeu torpille son destin. Acculé par les dettes, après avoir trahi et abandonné femme et enfant, il mettra les voiles pour la Guyane. Là-bas, il en est certain, une nouvelle existence s’ouvrira à lui. C’était sans compter sur une autre tentation, plus puissante et plus envoutante encore, une femme à la peau noire et à la robe rouge, qui, nourrie de la colère d’un peuple, signera sa perte.

Avec cette flamboyante saga historique, Jean-Paul Delfino confirme son immense talent de conteur. À travers un subtil dosage entre destins individuels et tourbillon de l’histoire, il entraine son lecteur sur les traces de personnages inoubliables. Le passé colonial de la Guyane, son odeur, sa chaleur et sa jungle sont brillamment restitués dans ce roman qui ne néglige pas pour autant les enjeux à hauteur d’hommes et de femmes.

Les éditions Héloïse d'Ormesson nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1964 à Aix-en-Provence, où il réside, Jean-Paul Delfino est romancier et scénariste. Auteur d’une vingtaine de romans (dont plusieurs sagas sur le Brésil), ses derniers ouvrages Assassins ! (Étoile 2019 du meilleur roman français Le Parisien - Aujourd’hui en France) et Isla Negra ont rencontré un grand succès.