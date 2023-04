Kobo Elipsa 2E : 24.000 ebooks à lire et annoter

Dès la Clara 2E, l’entreprise filiale de Rakuten s'est distinguée de ses concurrents en adoptant une position plus éco-responsable.

Un petit pas pour l'environnement

Ce nouveau lecteur ebook ne déroge pas : la coque est composée à 85 % de plastique recyclé et et la SleepCover, à 97 %. Pour chacune, 10 % de plastique provient des océans (bouteilles en plastiques, CD, DVD par exemple). Et pourquoi pas 100 % de matières recyclées ? « Les normes nous imposent une limite du fait de l’inflammabilité des composants », explique la firme.

Le packaging suit la même logique : fabriqué avec du papier recyclé certifié FSC et imprimé avec de l’encre de soja, il abonde dans le sens d'une communication prêtant attention à l'écologie. Certes, les composants viennent d'Asie, impliquant un bilan carbone allourdi – mais la démarche reste louable.

Usages professionels

L'appareil est conçu pour les lecteurs qui souhaitent s’impliquer d'avantage dans leurs livres numériques et approfondir leurs idées. Plus qu’un appareil dédié à la seule lecture numérique, la version révisée d’Elipsa cible des utilisateurs qui on besoin de travailler sur des textes. Pour ce faire, plusieurs options sont implémentées.

Bien ranger ses écrits

Des carnets de notes sont exportables grâce à des services cloud intégrés, tel que Dropbox (version gratuite possible) et « prochainement » Google Drive. Une recherche par mot-clé est également possible.

Deux modèles de notes existent, « la version basique » et la « version avancée ». À la différence de la première, la seconde convertit l’écriture manuscrite en écriture dactylographiée. Elle permet aussi de créer des graphiques.

Tous les ouvrages seront donc anotables, en formats EPUB ou PDF – à condition qu'ils ne soient pas protégés par DRM. Précisons que le format Word n'est pas supporté.

Le Kobo Stylus 2

À la différence du précédent modèle, alimenté par pile, celui-ci se recharge (USBC). Son embout a une durée de vie vie limitée – non communiqué par l'entreprise, puisque dépendante de l'usage. Toutefois, un lot de 10 recharges sera commercialisé pour 29,99 €.

Eléments pratiques

L' écran tactile E Ink de 10,3 pouces s'acompagne de la technologie ComfortLight Pro pour réduire la lumière bleue et la fatigue visuelle. La batterie offre une autonomie de plusieurs semaines.

Avec un poids de 370 g, elle sera plus lourde que la Sage (240,90 g) et la Libra 2 (215 g), mais gagne 13 g sur le précédent modèle. La capacité de stockage est la même que la Kobo Sage, c'est-à-dire 32 Go, soit 24.000 ebooks d'après la filiale. Comme l'Ellipsa 1, la connectique Bluetooth est intégrée.

Nos interrogations

Avec la sortie d'une nouvelle version, se pose la question des résultats économiques de l'Elipsa 1 : nombre d'appareils vendus, territoires les plus prisés... Kobo ne souhaite pas répondre, invoquant « des raisons de confidentialité en regard de la concurrence qui ne divulgue pas non plus ses données ».

Qu'en est-il alors de nouveaux partenariats et d'implantations dans d'autres pays ? Julien Danigo, directeur commercial de Kobo France souligne que « la stratégie est de s'appuyer sur les acteurs clés de chaque pays, comme la Fnac en France, Mandadori en Italie, ou encore Libris aux Pays-Bas ». Mais à cette heure pas de révélation à nous faire.

Le continent africain représenterait pourtant un développement d'envergure : disposant d'une offre de 570.00 titres en langue française et bien plus importante en langue anglaise Kobo bénéficierait du vaste développement du smartphone. De fait, inutile de vendre des liseuses en Afrique : l'application de lecture compatible IOS et Android suffirait largement. Pour l'heure, on en rêvera au pied d'un baobab en méditant cette réponse, formulé avec un sourire « Pas de commentaire. »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)