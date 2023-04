ActuaLittéAime : un mille-feuille animal

La fin d’année pointe à l’horizon et avec elle ses baisses de température. Raison de plus pour s’installer chez soi et lire ce que la rédaction, et notre invité Vincent de BDFugue, conseillent sous le hashtag, #ActuaLittéAime. Retrouver son personnage favori né il y a plus d’un demi-siècle, Corto Maltese, rappeler aux peintres importantes des XIXe et XXe siècles, ou raviver le ton féroce et brillant d’une figure de Hara-Kiri, cette semaine, le passé fait de la résistance.